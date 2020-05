Hoe verliep de eerste schooldag in Fryslân?

Albert Helder, directeur van schoolkoepel Proloog, ging bij tien scholen langs en zag dat het daar rustig was: "De scholen hebben de afgelopen weken veel tijd gestoken om ervoor te zorgen dat ze het protocol konden volgen. Vanmorgen zat ik veel blije gezichten. En dat maar de kinderen er was, dat zorgt wel voor wat onzeker personeel. Een heel bijzonder gevoel."

De scholen, en de schookinderen, hebben het acht weken gedaan met digitaal onderwijs. "Het is nu weer op zoek naar structuur. Maar zelfs de kleinere kinderen zien dat dit wel anders dan anders na een vakantie of zo. Ze weten wat er van hen verwacht wordt. En als kinderen een keer in het lokaal zijn met hun juf of meester, is dat ook snel weer normaal."

Cohorten uit Asterix en Obelix

Helder ziet ook dat een klein groepje ouders de kinderen nog wel thuis heeft gehouden. "Met die ouders hebben wij contact opgenomen, en ik verwacht dat die groep komende tijd kleiner wordt. Er zullen altijd mensen zijn die het niet vertrouwen, maar die mensen hebben die ruimte ook gekregen van de minister om hun kinderen thuis te houden."

Dinsdag komt de andere helft van de klassen op school. "Wij nemen dat cohort A en cohort B. Dat woord kende ik alleen uit Asterix en Obelix, maar nu hebben wij op scholen ook cohorten."