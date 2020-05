Ook Flaeijelfeest in Nieuwehorne gaat dit jaar niet door, door coronavirus

Zo'n 450 vrijwilligers zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met voorbereidingen voor het Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne. Bij het feest verandert een groot stuk weide er in de tijd van eerder. Dat zou dit jaar voor het eerst gebeuren op een nieuwe locatie in Nieuwehorne.

Elk jaar komen er ongeveer 25.000 mensen naar het Flaeijelfeest toe. Volgens het kabinet is het niet duidelijk wanneer deze evenementen weer door kunnen gaan, maar de kans is groot dat er dan eerst een vaccin moet komen tegen het coronavirus.

Voorlopig heeft het bestuur het komende Fleaijelfeest in de agenda gezet voor 25 september 2021.

In 2019 maakte HEA! de volgende reportage van het Flaeijelfeest: