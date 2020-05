Bijzondere en kostbare Friese klok gestolen uit Overijssels kasteel

Uit onderzoek blijkt dat de daders het kasteel binnenkwamen door aan de achterkant van het pand een luik te forceren. Het gaat volgens de politie om maximaal drie daders.

Hoewel de inbrekers het alarmsystemen van het kasteel activeerden, waren de indringers de politie te snel af. Ze zijn gevlucht met een auto die verderop geparkeerd stond. Ook in de omgeving van het landgoed werd niemand aangetroffen.

Klok

De meiname klok is kostber, unyk en goed dokumintearre. It heart al iuwen by it kastiel. It giet om in Hollânske tafelklok, yn 1790 makke troch de Fryske klokmakker Johannes Andriesse fan Grou. Hy is de âldst bekende klokmaker, skriuwt Dorpsarchief Grou. Fan him is bekend dat hy de earste klokmakker yn Fryslân wie dy't neist stuoltsjes- en tafelklokken, de sturtklok yn 'e hannel brocht. Syn soan en bernsbern wiene ek klokmakkers.

De meegenomen klok is kostbaar, uniek en goed gedocumenteerd. Het hoort al eeuwen bij het kasteel. Het gaat om een Hollandse tafelklok, in 1790 gemaakt door de Friese klokkenmaker Johannes Andriesse uit Grou. Hij is de oudst bekende klokkenmaker, schrijft Dorpsarchief Grou. Van hem is bekend dat hij de eerste klokkenmaker in Fryslân was, die naast stoeltjes- en tafelklokken, de staartklok in de handel bracht. Zijn zoon en kleinkinderen waren ook klokkenmakers.

Kasteel Twickel is zeer aangedaan: "De klok moet terug!", schrijven ze op Twitter.