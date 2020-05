Poiesz biedt excuses aan voor vleesactie voor Vogelbescherming

"Gisteravond kreeg ik het doorgestuurd van iemand, die zei: goh, weten jullie hiervan en wat wat vinden jullie hiervan?", legt Kees de Pater van de Vogelbescherming uit. De organisatie wist niets van de advertentie, maar hun logo wordt er wel in gebruikt en daar staat in dat er geld naar ze toe gaat. "Maar dat klopt dus niet. Als ons logo wordt gebruikt, wil je daar natuurlijk van op de hoogte zijn."

Extra pijnlijk vindt de Vogelbescherming het at de advertentie gesteund wordt met vleesproducten waar de organisatie haar naam niet aan verbinden wil. De Pater: "Als het nou een product was dat ten goede komt aan de weidevogels, dan is het een ander verhaal. In dit geval is er geen directe link."

Weide Weelde

De donaties afkomstig uit de advertentie gaan naar een fonds van het zuivelmerk Weide Weelde, dat zich inzet voor de bescherming van weidevogels. De Vogelbescherming is alleen betrokken bij de beoordeling van de projecten om de weidevogels te beschermen die uit het fonds van Weide Weelde gefinancierd worden. "Het geld komt wel ten goede aan natuurprojecten, maar het is niet direct naar ons toe."

Reactie Poiesz

Op hun eigen website heeft Poiesz een reactie geschreven naar aanleiding van de ophef: "Wij begrijpen dat het door sommige mensen als ongewenst is ervaren dat er vleesproducten worden aangeboden voor een donatie-actie ten behoeve van de natuur in het Noorden. Poiesz biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan."

Volgens de supermarkt zijn de bedoelingen positief en is er intussen contact geweest met de Vogelbescherming. Hierna zijn de actieproducten voor de komende weken afgestemd met de vogelorganisatie.