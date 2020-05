Sportschool zet apparaten buiten, zodat er toch gesport kan worden

Wijnsma: "In de zomermaanden kun je hier sowieso buiten fitnessen. We kunnen lang niet alles doen dat we binnen kunnen, maar we zijn wel heel blij dat we dat al hadden. Er zijn weinig sportscholen in de omgeving die die mogelijkheid hebben."

Financieel blijft het wel lastig, maar de sportschool heeft geluk met veel leden die wel contributie doorbetalen. "Daar ben ik heel blij mee, maar het voelt niet goed natuurlijk. Je biedt ze ook niks. Op deze manier kunnen we in ieder geval weer iets bieden!"