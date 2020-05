Boze ex-vriendin geeft Drachtster wietkweker aan

Daarmee bedoelde ze wietplanten. Toen de politie op 5 januari poolshoogte kwam nemen in de woning aan de Mariëngaard in Drachten, troffen ze daar 99 planten aan op de zolder. Volgens de verdachte wilde zijn ex-vriendin wraak nemen omdat hij was vreemdgegaan.

Da men liep op dat moment in een proeftijd: in juli vorig jaar was hij veroordeeld voor rijden onder invloed. Er hing hem een celstraf van een maand onder voorwaarde boven het hoofd. Omdat een gevangenisstraf de hulpverlening die de man op het moment krijgt zou dwarsbomen, vroeg de officier van justitie de rechter om de proeftijd met een jaar te verlengen.

De man kreeg 40 uur werkstraf voor de wietplantage. Bij de vorige veroordeling kreeg de Drachtster al een drugs- en alcoholverbod. De rechter voegde daaraan toe dat de man hulp krijgt bij het oplossen van schulden.