Doeksen verhoogt capaciteit van boten naar 40 procent

Dat betekent onder andere dat reizigers en personeel een mondkapje moeten hebben en dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. De veerboten gaan verspreid over de dag, om teveel drukte in terminals en bij het in- en uitgaan van de boten te voorkomen.

Directeur Paul Melles zegt dat er een grote kans bestaat dat de vraag groter is dan het aanbod. Hij doet daarom een dringend beroep op de ondernemers op de eilanden. 'Wij vragen ondernemers om de wisseling van hun accommodaties, en dus de reismomenten van hun gasten, zo goed mogelijk te spreiden over de hele week en flexibel te zijn als het gaat om aankomst- en vertrektijden." Volgens Melles kan alleen en dan dagelijks maximaal van de beperkte vervoerscapaciteit gebruik worden gemaakt.

Tot en met 1 juni wordt de basisdienstregeling aanvullen met extra afvaarten op drukke tijden.