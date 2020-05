Cambuur-erevoorzitter Ype Smid: "Die Gudde is een soort autist en totaal ongeschikt"

"Totaal ongeschikt"

In de SportCast neemt Smid ook geen blad voor de mond. Zo is hij geen fan van Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux, de beide directieleden van de KNVB die de beslissing hebben genomen om Cambuur net te laten promoveren. "Die Decossaux heb ik een paar keer gezien op televisie met die Hans van Breukelen, ik weet niet wat die gast daar uitvoert allemaal. En die Gudde is totaal ongeschikt voor dienst. Een soort autist, die niet te bereiken was. Zelfs na die tijd niet. Als je zo'n besluit neemt, moet je er ook voor staan. Het is één grote farce, deze man", zegt Smid.

Volgens hem had de KNVB-directie voor de beslissing betreffende promotie en degradatie contact moeten zoeken met de vier clubs die het betreft. Naast Cambuur zijn dat De Graafschap, RKC Waalwijk en ADO Den Haag. "Als directeur van de KNVB betaald voetbal verdient dit aan alle kanten de schoonheidsprijs niet. Ik snap ook wel dat je het nooit goed had kunnen doen, maar in de aanloop er naartoe waren er formeel en informeel momenten om meer draagvlak te creëren."