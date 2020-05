Nog zes azc-bewoners positief getest op coronavirus; in totaal 28 besmettingen

In totaal zijn er nu dus 28 azc-bewoners positief getest op het coronavirus. Deze mensen zijn met hun familie en huisgenoten overgeplaatst naar andere locaties, meldt locatiemanager Benny Schonewille. In het centrum wonen ongeveer 450 mensen. Zij zijn allemaal getest. Een groep van 98 mensen is niet getest, omdat zij eerder al weggegaan zijn uit het centrum.

Schonewille: "Een groep van zo'n 100 mensen is niet getest, omdat zij op het moment van testen niet aanwezig waren op de locatie. Zij waren al eerder vertrokken uit het centrum." Dat kan op dat moment, omdat er toen nog niet sprake was van een meldplicht in verband met de corona-uitbraak. Ook 40 medewerkers van het azc zijn intussen getest.

Specifieke omstandigheden

"In dit specifieke geval hebben we een hele groep getest, ook zonder klachten. Dat heeft te maken met het specifieke geval van een azc, waar er sprake is van een taalbarrière en andere omstandigheden", legt Margreet de Graaf van GGD Fryslân uit. "We zien aan het lage vindpercentage dat de verspreiding meevalt. Het heeft gelukkig anders uitgepakt dan gevreesd en dat is geruststellend voor de omgeving."

Burgemeester is verruimd

Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is verruimd dat de uitbraak toevalt: "Vrijdag had ik de verwachting dat er meer besmettingen zouden zijn. Ik vond het een onverstandige maatregel van de GGD, de Veiligheidsregio en het COA om door te pakken met een preventieve quarantaine."

Mensen in de omgeving van het azc reageerden dit weekend volgens de burgemeester begripvol. "Daar heb ik waardering voor, want het was een zware maatregel. Ik heb ook gehoord dat er mensen zijn die zich zorgen maken. Dat begrijp ik en ik wil zeggen dat de situatie in onze regio onder controle is. Als mensen niet besmet zijn, zijn zij net zo vrij als de rest in Nederland, binnen de beperkingen die iedereen heeft.