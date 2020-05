Rijinstructeur mag ook weer lesgeven: "Ik les nu één op één"

"Het is heerlijk weer", vertelt Coos Posseth. "Net alsof je op schoolreisje gaat, dan kun je de nacht daarvoor ook niet slapen. Ik ben wel een paar keer wakker geweest, gezonde spanning zullen we maar zeggen."

Hij moest wel even opstarten nadat de zaak acht weken heeft stilgestaan. "Leerlingen denken dat ze de helft zijn vergeten, maar ze stappen in en rijden zo weg."

Hij had geen moeite met de beslissing van de regering om de stekker eruit te trekken. "Dat gaf me wel een goed gevoel, ik ben rustig gebleven en kon me er wel in vinden. Ik heb me niet verveeld. Met andere scholen had ik wel veel contact en overleg."

Anderhalve meter afstand in een lesauto kan niet, hoe lost hij dat op? "We maken de auto na elke les schoon, er is handgel en er zijn doekjes in de auto. En ik les no één op één, tussen elke les zit een pauze om schoon te maken en de volgende leerling op te halen. Dat geeft ook wat rust."

Hij heeft veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen. "Het opleiden van instructeurs doe ik zelf, maar stagelopers mogen nog niet mee, want we kunnen niet met zijn drieën in de auto." Ook de theorieles gaat in aangepaste vorm.