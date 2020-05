Groot plexiglazen hart beschermt bezoekers bruidswinkel tegen corona

De anderhalve meter afstand geeft voor sommige bedrijven veel problemen, maar anderen gaan er heel creatief mee om. Zo ook bruidswinkel Bruid en Bubbels in Leeuwarden. Niet dat in deze coronatijd veel wordt getrouwd, maar bruidsjurken moeten wel worden gepast. In de zaak hebben ze een 'coronahart' van plexiglas om daarbij te helpen.