Eerste training SC Heerenveen: "We zijn weer bezig met de mooiste bijzaak van het leven: voetballen"

Ondanks dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt, werd er hard gewerkt in het Abe Lenstrastadion. Jansen: "We hebben de komende weken een programma bedacht, waarin techniek en fysiek centraal staan. We kunnen daar mooi een accent op geven. Onze performance staf heeft een programma gemaakt, waarin we in kleine groepjes aan onze fysieke belasting kunnen komen. Dat gaat zeker goed komen. We gaan gewoon weer een stap maken."

Welke spelers blijven, dat is uiteraard de grote vraag op dit moment. Een vraag waar ook de trainer geen antwoord op kan geven. "We weten wel wie er allemaal het nieuwe seizoen onder contract staan, dus het is fantastisch om daar energie in te stoppen. En mochten er spelers verkocht worden, dan ga ik er vanuit dat de club er beter van wordt, dus dan is dat ook weer een goede zaak."