Zwembad De Welle open: een privébaan voor een halfuurtje

"We zitten al voor zo'n negentig procent vol", vertelt directeur Evert Jan Sidderius. "We kunnen 100 mensen binnen laten in het systeem dat we nu hebben bedacht. Dat is acht mensen elk halfuur, elk in een eigen baan."

Zwemmers moeten van tevoren reserveren. "Het gaat wel snel nu. Op deze manier kunnen we er zelf aan wennen en de klanten ook. Als de situatie het toelaat kunnen we na een tijdje mogelijk meer mensen toelaten, nu is het gedoseerd."

De zwemmers krijgen een eigen kleedruimte. "Bij binnenkomst krijgen ze een bak voor de kleren en die nemen ze mee naar de baan. Na afloop gaan ze aan de andere kant van het bad eruit en zo komen de mensen elkaar niet tegen. En verder zijn we natuurlijk steeds aan het poetsen."

Het bad heeft ook de mensen van het topsportprogramma gehad en deze week komen de verenigingen zoals de waterpoloclub erbij. "Volgende week maandag begint het leszwemmen voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar en de week daarop bekijken we of de aquasporten weer kunnen beginnen."

De directeur is een tevreden man. "Ik heb alleen nog maar blijde gezichten gezien. Ik heb het gevoel dat we het veilig kunnen aanbieden."