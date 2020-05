Bemanning op zee kan niet van boord door coronavirus

Inmiddels is de man van Kitty weer thuis. "Hij is afgelopen vrijdag thuisgekomen. Ze moesten laden in Rusland, om vervolgens naar Ierland te gaan. Ze zijn onderweg afgestoken, waarna mijn man van boord kon." Dat geldt echter niet voor veel andere bemanningsleden die onderweg zijn en niet van boord kunnen. "Wereldwijd is het een groot probleem. We hebben vrienden en collega's die nog steeds niet naar huis kunnen. Het vliegverkeer is nog steeds hartstikke moeilijk. Je ziet dat mensen anderhalve maand langer aan boord zitten."

De sector is druk bezig met het vinden van een oplossing. "Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan speciale vliegtuigen om bemanningsleden naar huis te brengen. Maar het probleem is dat bemanningsleden overal vandaan komen en ieder land z'n eigen regels hanteert. Dat maakt het heel moeilijk om de bemanning te kunnen wisselen."

Vooreerst heeft Kitty haar man nog wel even thuis. "De bedoeling is dat hij zeven weken thuis is. Hopelijk is er dan een oplossing gevonden."