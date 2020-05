Vijfhonderd hantekeningen voor veranderen naam Burgemeester Krijgerplein in Lemmer

Het plein kreeg z'n naam in 1958. Toen was het oordeel dat burgemeester Krijger niet 'fout' was geweest in de oorlog, maar wel 'foute' dingen had gedaan. Hij heeft toen een voorwaardelijke straf van een halfjaar gekregen. Een documentaire van Omrop Fryslân bracht deze zaak weer aan het rollen.

"Uit de stukken die we kregen toegestuurd van mensen die deze uitzending hebben gezien, blijkt dat hij lijsten heeft ondertekend om mensen extra in de gaten te houden", vertelt Hendrik Bootsma uit Lemmer. "Er zijn al jaren mensen bezig om deze naam van het plein te veranderen, maar dat wil maar niet lukken. We vinden dat nu het uitgelezen moment is om hier iets aan te doen. We zijn niet van plan om op te geven."

Ook Frits Barend zet zich in om de naam van het plein aan te passen. Ook is er contact geweest met de gemeente De Fryske Marren. Bootsma: "De petitie loopt nog. We hebben ook posters gemaakt die mensen voor hun raam kunnen hangen. We doen er alles aan om deze naam weg te krijgen. We hopen dat we straks iets horen van de gemeente." Volgens Bootsma zou de naam aangepast moeten worden in de Oude Markt."

De bal ligt nu bij gemeente De Fryske Marren.