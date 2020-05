Verhalen van Tresoar op dicht en film

Deze week hebben de woordkunstenaars Dichter Bij Leeuwarden samen met het Fries film- en mediaplatform New Noardic Wave de eerste animatie-video online gezet. Het gaat over Joodse onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Daarover is op dit moment een expositie in Tresoar. Maar vanwege de coronamaatregelen komen er geen bezoekers.

Veel meer online

Volgens initiatiefnemer van Schatzoekers Annemarie Lindeboom, kunnen nog veel meer tentoonstellingen en verhalen van Tresoar in kunstvorm online. Ze vindt het jammer dat die niet meer aandacht krijgen.

"Ik wist eigenlijk helemaal niet dat hier zulke mooie verhalen en exposities zijn. Wat jammer dat niet meer mensen dat weten. Vooral van mijn leeftijd. Terwijl het belangrijk is om te weten het geeft betekenis aan je Friese roots. Dus toen dacht ik: dit moeten we vaker doen."