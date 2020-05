Dichter en kunstschilder Bartle Laverman (72) overleden

Laverman studeerde, nadat hij de onderwijzersopleiding had gevolgd, MU-Nederlands en LU-Tekenen. Daarna deed hij aan de Groninger universiteit nog theoretische en wijsgerige pedagogiek, hij studeerde af in 1977, cum laude.

Zijn eerste dichtbundel, It freeslik feest (met tekeningen van Anne de Vries), verscheen in 1969. Het stripverhaal Jodokus, dat in 1973 als extra nummer van literair tijdschrift Trotwaer uitkwam, schreef hij met De Vries.

Laverman was een productieve dichter, na zijn debuutbundel in 1969 verscheen een flink aantal bundels van zijn hand. Zijn laatste bundel was 'In echte Fries', die in 2016 uitkwam.

Laverman werkte als docent filosofie op Academie Minerva in Groningen. Hij is 72 jaar geworden.