Meerdere brandstichtingen bij de Berglaan in Drachten

In Drachten waren zondagavond meerdere brandstichtingen. Op de Berglaan werd bij een woning kleding die aan een wasrek hing in brand gestoken. Bewoners hadden het snel door en konden het vuur uitstampen. Het raam van de woning raakte beschadigd. De tweede brandstichting was bij een voordeur van een woning. Ook daar raakte het glas in de deur beschadigd.