Eerste schooldag na coronamaatregelen: "Ik heb nu al zin in gym!"

Vanaf maandag openen alle basisscholen in Nederland hun deuren weer. Zo ook de Plataanschool in Leeuwarden. Directeur Joop Boomsma is blij dat alle kinderen weer naar school kunnen. Aan de andere kant geeft het ook een dubbel gevoel. "We hebben het thuisonderwijs heel snel op poten gezet en daar waren we aardig mee onderweg. Nu moeten wij weer omschakelen en hebben wij thuisonderwijs én onderwijs op school. Maar ik moet zeggen dat de leerkrachten hier heel goed op inspelen."

Toch zijn er ook twijfels bij de medewerkers, geeft Boomsma aan. "Ik heb met alle leerkrachten een gesprek gehad en gevraagd of ze wel weer aan het werk willen. Iedereen wil dit graag, maar natuurlijk zijn er twijfels. Hoe houd je anderhalve meter afstand van elkaar? Dat is de grote vraag. Wij hebben met de kinderen afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan. Als wij vragen: houd afstand, dan moeten de leerlingen dat ook doen. Verder heeft iedereen eigen schriften, eigen tablets, moeten ze veel handen wassen en om de beurt naar het toilet."

Op deze eerste schooldag komen de reken- en taalschriften niet gelijk op tafel, zegt Boomsma. "Wij willen vandaag met name veel met de leerlingen praten. Hoe gaat het met jullie, hoe was het thuis? Er zullen vandaag niet gelijk reken- en taallessen worden gegeven."

Hoe het allemaal zal lopen op deze 'eerste schooldag' durft Boomsma nog niet te voorzeggen. "Het is wat vreemd, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. We zullen het zien, dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt. Ik ben ook benieuwd of alle kinderen vandaag komen. Of houden ouders de kinderen thuis? Wij hebben nog geen berichten gekregen dat kinderen thuisblijven."