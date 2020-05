Nog altijd onzekerheid in AZC Sneek na corona-uitbraak: "We willen zo snel mogelijk weten hoe we er voor staan"

De onzekerheid is groot bij het AZC in Sneek, merkt ook locatiemanager Schonewille. "Sommige mensen zijn bang en anderen geven aan graag mee te willen werken." De afgelopen dagen is er veel veranderd in de werkwijze in het centrum. "We verzorgen de voedselverstrekking voor de mensen, omdat ze niet meer zelf naar de winkel mogen. Maar ook de postuitgifte is veranderd. En we werken als medewerkers allemaal in beschermende pakken. Er is veel veranderd in ons werkbeeld."

Sinds vrijdag zit het asielzoekerscentrum op slot. Dat betekent echter niet dat iedereen binnen blijft. Schonewille: "De mensen die niet positief getest hebben, mogen van hun kamer. De mensen die positief getest zijn, mogen niet van hun kamer." Daarmee probeert het centrum het aantal besmettingen zo veel mogelijk te beperken. Maar of dat is gelukt, moet maandag blijken wanneer de uitslagen van de testen bekend worden gemaakt.

"Er kunnen nog meer coronagevallen bijkomen, dat is mogelijk", zegt Schonewille. "Hoe het dan verder moet? Ik volg daarin de GGD-richtlijnen. Het is geheel afhankelijk van de uitkomsten van de cijfers hoe we hier mee omgaan en hoe we verder gaan. Ik vaar op de kennis en kunde van de GGD. Die geven ons prima adviezen, waar we uitstekend mee uit de voeten kunnen."