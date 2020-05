Volle agenda's bij de kappers na wekenlange sluiting vanwege corona

Ook in Heerenveen is er volop drukte

Wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen zat maandagochtend om 06.30 uur al in de kappersstoel bij kapper Vos. "Ik vind het wel fijn om weer bij de ondernemers langs te gaan. Er zijn veel ondernemers waar het niet goed mee gaat, maar ook ondernemers waar het heel goed mee gaat. Ik was onlangs bij een fabrikant van plexiglas, die maakt gouden tijden door. Het is niet alleen kommer en kwel."

Toch is Kapper Vos blij dat de kapperszaak weer open mag. "We zijn acht weken dicht geweest. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. We hebben acht mensen in dienst. Vooral in het begin was het ontzettend spannend hoe het zich zou gaan ontwikkelen. Gelukkig hadden we nog een potje en met subsidie van de regering hebben we het kunnen redden."

De afgelopen dagen stond de telefoon roodgloeiend in de kapperszaak. "Vandaar dat we ook zo vroeg zijn gestart maandag", legt Vos uit. "We zijn meteen na zes uur open gegaan, doen er een extra koopavond bij en maken lange dagen. Zo proberen we een financiële inhaalslag te maken."