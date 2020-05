Geen hond brengt z'n hond bij het dierenpension in Drachten: "We missen vooral het geblaf"

Normaal zitten de kennels van Dierenpension Drachten vol met honden die voor een korte periode komen logeren. Baasjes die met vakantie gaan, kunnen hun dier in Drachten brengen, waar er goed op wordt gepast. Maar nu iedereen thuis blijft en vakanties worden gecanceld, is het stil in Drachten. medewerkers missen vooral het geblaf van de dieren.

Vooral in de zomervakantie zitten de kennels vol en kunnen er zo'n 130 honden terecht. Dit jaar is de agenda in juli en augustus echter bijna nog helemaal leeg. "We hebben een paar honden die langskomen, maar het is te weinig om de zomervakantie te overleven." En dus maken de medewerkers en de eigenaren zich grote zorgen. Wanneer het aantal afspraken niet aantrekt in korte tijd, wordt de stekker er straks uitgetrokken.