LIVEBLOG: Talma Hûs in Feanwâlden weer open voor bezoek; 28 besmettingen in azc Sneek

Op de intensive cares in Fryslân liggen maandag negen coronapatiënten. Dat is het laagste aantal sinds de ziekenhuizen eind maart begonnen met het registreren van coronapatiënten. Buiten de IC's liggen er 21 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat is één minder dan afgelopen vrijdag, toen de laatste cijfers naar buiten werden gebracht.

In totaal ligt er in alle ziekenhuizen in het Noorden een kleine honderd mensen met het coronavirus. Een derde deel van hen komt van buiten de regio.