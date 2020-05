Camperverhuur komt dit jaar maar niet op gang

Thierry Kamminga van Friesland Campers is een stuk positiever. "Ja, wij hebben ook veel annuleringen gehad, maar hebben mensen overtuigd om gewoon in eigen land te gaan rijden. Dat kan gewoon, want campings zijn voor een groot deel open."

Kamminga merkt dat mensen er langzamerhand meer op uit durven. "We zien bijna geen controle meer aan de Duitse grens, dus Duitsland kun je weer in. Er is ook iemand die probeert naar Zweden te rijden. Het begint stiekem weer te rijden."