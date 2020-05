Het Sint Christophorilleen: boek over het oudste leen van Fryslân

In 1480 werd het leen gesticht door de rijke koopman Gerrjit van Belcum uit Leeuwarden. In zijn testament beschreef hij de voorwaarden waar de zogenoemde 'beneficanten' aan moesten voldoen om in aanmerking te komen voor steun. De lening was alleen voor de nazaten van de rijke Leeuwarder. In het begin met name voor priesters, maar later werden de studies veel breder.

Rumoerige geschiedenis

Het leem kent een rumoerige geschiedenis. Zo werd er ruzie gemaakt door nabestaanden over wie er wel of niet gebruik kon maken van steun. Pas aan het einde van de achttiende eeuw kwamen er reglementen op papier en werd het toezicht in handen gegeven van autoriteiten buiten de familie. En dat is nu nog steeds zo.