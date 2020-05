Hoogleraar Sake de Vlas verwacht nieuwe golf van coronabesmettingen

De Vlas komt van oorsprong uit Achlum, maar woont nu in Wageningen. Hij is hoogleraar infectieziektemodellering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en wordt de laatste tijd vaak geïnterviewd over het coronavirus. "Het houdt niet op, het is een bizarre wereld nu even voor mij. Ik ben al dertig jaar bezig met het rekenen aan de verspreiding en bestrijding van infectieziekten. Dat waren vooral ziekten van de tropen. Nu gaat het over ziekten waar we met z'n allen mee te maken hebben en iedereen springt er bovenop."

Het valt volgens De Vlas niet mee om een goede exitstrategie te bedenken voor het coronavirus. Dat komt met name omdat het een nieuw virus is. "Er zijn nog zoveel zaken onbekend", zegt hij. "Ook weten we nog steeds niet hoe immuun mensen zijn die de ziekte hebben gehad."

"SARS was duidelijk"

Het coronavirus lijkt op het SARS-virus dat in 2003 uitbrak, ook eerst in China. De Vlas is in 2006 een half jaar in China geweest voor onderzoek naar SARS, dat op een gegeven moment vanzelf overging. Het was de eerste pandemie van deze eeuw, maar die kon beter in de hand gehouden worden. "Bij SARS was het duidelijk, je was pas besmettelijk als je verschijnselen had." Daardoor werd het niet zo erg over de wereld verspreid als nu met het coronavirus het geval is.

Nieuwe golf

De Vlas moet nog maar zien of het nieuwe virus ooit verdwijnt. Door het verruimen van de maatregelen is de kans groot dat er een nieuwe golf van besmettingen komt, zegt hij. "Echter, die hoeft niet groter te zijn. We weten niet hoe hoog. Misschien valt het allemaal wel mee." Wel is het zo dat er volgens hem over het hele land, en met name in het Noorden, te weinig immuniteit opgebouwd is.

Hij pleit ervoor om zo weinig mogelijk activiteiten tegelijk weer toe te staan, want dan is het niet goed te achterhalen waar de nieuwe besmettingen vandaan komen. Over de eventuele komst van een vaccin is hij vrij cynisch: "Ik zou er niet al mijn geld op zetten."