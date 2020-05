Waarschuwing voor harde windstoten op Moederdag: "Het wordt een ruig weertype"

De dag is begonnen met rustig weer: zon en bewolking met eerst nog temperaturen tussen 16 en 18 graden. Maar later in de middag dalen de temperaturen snel naar de 10 graden. Bovendien neemt de wind uit noord tot noordoost 's middags vlug toe tot (vrij) krachtig, kracht 5 of 6, waarschuwt Paulusma.

In het kustgebied, op het Wad en het IJsselmeer kunnen er windstoten in kracht 7 tot 9 voorkomen. Paulusma: "Dus een duidelijke waarschuwing voor het verkeer, voor de watersport en alles wat we in de tuin hebben staan."

's Avonds en 's nachts ook harde wind en langzaamaan kans op een buitje vanaf de Noordzee. De temperaturen liggen dan rond de 5 of 6 graden.

KNMI: code geel

Het KNMI heeft voor deze zondag en maandag code geel afgegeven voor de westkust van Nederland, inclusief de Waddeneilanden. Er worden zware windstoten verwacht van rond de 75 kilometer per uur, uit noordelijke richting. Dat zal volgens het KNMI tot maandagavond duren.

Door het mooie weer van zaterdag gingen veel mensen er op uit. In de binnenstad van Leeuwarden was het bijvoorbeeld druk.