Omrop TIP: Oud-Bolswarder blaast wondermotor nieuw leven in

Een motor die op mest loopt en verder werkt op basis van een principe dat Johannes Wardenier in de jaren dertig al heeft bedacht. Het klinkt niet al te logisch, maar de Friese uitvinder Willibrord van der Weide, claimt dat het kan. Sterker nog, in Oekraïne zou hij met een ingenieur al een werkend prototype heeft gemaakt.

Uitvindingen

Van der Weide, die is geboren in Bolsward, heeft onder meer gewerkt aan uitvindingen voor de zuivel en de ontwikkeling van meststoffen op basis van wei. Hij is al jaren geïnteresseerd in de zogenaamde 'brandstofloze motor', die Wardenier in de jaren dertig wereldberoemd maakte.

In Wolvega zou een grote fabriek worden neergezet om zijn motoren te bouwen. Maar dat is er nooit van gekomen omdat Wardenier naar een gesticht werd gebracht en zijn model, volgens de verhalen, door 'hoge heren' werd meegenomen en nooit is teruggevonden. Zo is het verhaal van Wardenier altijd een mysterie gebleven.