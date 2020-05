VIDEO: Bijzondere herdenking bij Wellington in Oudemirdum

Met een sobere herdenking is bij de Hege Gerzen in Oudemirdum de bemanning van een in 1941 in het IJsselmeer neergestorte bommenwerper herdacht. De Britse bommenwerper werd neergehaald door een Duitse nachtjager. De zes Poolse bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. In 2016 is het wrak uit het IJsselmeer gehaald. De resten van twee nog vermiste bemanningsleden zijn teruggevonden en in Amsterdam begraven. Het monument wordt onderhouden door de Lemster Zeekadetten, die het hebben geadopteerd.