Moeder Grytsje Bakker kan na weken haar gehandicapte zoon Rindert weer zien

Ook Rindert begrijpt volgens zijn moeder heel goed dat hij niet ziek moet worden. Maar corona mag van hem wel de boom in. Het dagritme en de structuur is weggevallen. Ook al is 'Te Plak' in Damwâld waar hij nu twee jaar woont de beste plaats om te zijn, vinden ze. Hij heeft daar alle ruimte en er wordt heel goed op hem gepast. Er worden regelmatig filmpjes geplaatst op Facebook. Dan moet de kijker raden welk liedje Rindert speelt op het keyboard. Want ja, muziekles, dagbesteding, weekends naar zijn vader en moeder, het gaat allemaal niet door.

De ontmoeting

"Hebben ze je al verteld over vanmiddag?" Rindert weet wat er gaat gebeuren. In de tuin mogen zijn ouders na weken lang elkaar niet te hebben gezien langskomen. Maar wel op afstand natuurlijk. Hij heeft er 'superzin in' zegt hij en zijn gezicht straalt. "We kunnen wel even een bakje koffie drinken ofzo?", vraagt Rindert tijdens het videobellen. "Hebben jullie er dan wat lekkers bij?", vraagt zijn vader terug.

Enthousiast als Rindert is, vraagt hij ons ook op op de koffie. Maar er mogen heel begrijpelijk geen extra mensen bij zijn, dus ze filmen zelf hoe het gaat. Op een bankje ligt een cadeautje klaar. Want ja, het is ook moederdag dit weekend. Rindert heeft het zelf gemaakt en kijkt trots hoe zijn moeder het uitpakt. "Normaal zou mama je een dikke kus geven, maar we doen het nu maar zo", zegt Grytsje Bakker en ze blaast een kus naar hem toe.

Bekijk hieronder de ontmoeting: