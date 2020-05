UPDATE: Brand aan de Bleeklaan in Leeuwarden onder controle

Meerdere auto's van de brandweer werden opgeroepen en begonnen met blussen. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het gebouw aanwezig. Er kwam wel flink wat rook vrij bij de brand.

Omstreeks 18.00 uur was het vuur onder controle. Hoeveel schade er precies is, is niet bekend.

Bekijk hieronder korte beelden van de brand: