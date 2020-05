Epke Zonderland: "Ik wil naar de Spelen, maar ik ga nergens van uit"

We zijn in de Epke Zonderland Turnhal 2.0. Hoe gaat het trainen hier?

"Wel goed, vooral omdat het op korte termijn is geregeld. Ik heb hier genoeg licht, het is warm, we hebben net genoeg hoogte. Het is niet zo ideaal als in de gewone turnhal, maar voor deze periode is het heel mooi dat ik hier terecht kan."

Net genoeg hoogte, zeg je. Heb je het plafond al geraakt?

"Nee, maar ik heb ook niet echt mijn best gedaan. Maar de eerste dagen was dat wel heel spannend. Ik heb een halve meter speling, dat is niet heel veel, dus eerst was dat wel even uitzoeken."

Blijf je hier ook trainen?

"Weet ik nog niet. Het hangt er vanaf hoe het straks gaat. Ik kan hier altijd naar toe vluchten. We moeten vaste tijden aangeven voor de turnhal. Als ik een keer niet kan of ik kan niet in de turnhal terecht, dan kan ik altijd hier nog komen. En we moeten natuurlijk ook afwachten hoe het komt. De maatregelen worden wel versoepeld, dus het blijft onzeker. Mocht er weer een terugval komen of er komt een tweede golf, dan ben ik blij dat ik hier gebruik van kan maken. Maar ik verwacht niet dat ik er veel gebruik van zal maken. Tenminste, dat hoop ik vooral."

Houd je dit voorlopig nog wel aan?

"Ja, het is de bedoeling dat hier een fitnessruimte komt, maar zolang dat niet mag, wordt er hier ook niet verbouwd en kan ik hier blijven. Dan kan ik de rekstok ook laten staan."

Heb je een grote trainingsachterstand?

"Ja, best wel. Ik heb anderhalve week niets kunnen doen. Dan ben je aardig weggezakt. Het is toch wel lastig om in zo'n situatie weer beter te worden en door te bouwen. Het is hartstikke belangrijk het niveau vast te houden, anders zak je heel ver terug. Het is dan nog maar de vraag: kom ik wel terug op niveau? Ik moet echt nog wel een stap maken om op mijn eigen niveau terug te komen. Dat is aardig teruggezakt."

Jouw concurrenten zullen toch ook hetzelfde probleem hebben. Die kunnen ook minder trainen. Hoe erg is dit voor jou dan?

"Dat is moeilijk om te vergelijken. De meeste concurrenten zijn jonge jongens. Voor hen is het relatief makkelijk om het oude niveau terug te vinden en op te bouwen. Dat duurt bij mij langer. Ik had eindelijk weer een moment om na een wedstrijdperiode een trainingsperiode te pakken, om op niveau te komen. Die zijn voor mij heel zeldzaam. Ik moet zo lang naar een wedstrijd toe werken. Die tijd ben ik dan al kwijt en die komt ook niet terug. Dus het heeft wel impact. Voor mij is het zeker ongunstig dat de Spelen een jaar zijn uitgesteld. Het is niet zo van: ik doe het wel een jaar later. Ik moet dan nog maar zien hoe ik er dan voor sta."

Maar dat komt dan vooral door jouw leeftijd?

"Ik moet flink op de grens gaan zitten om op topniveau te komen. Dat lukt mij dan een paar keer per jaar en dat is niet continu zo. Dat heeft met mijn trainingsintensiviteit te maken. Ik ga er niet zomaar van uit dat ik volgend jaar weer op topniveau ben. Ik ben er nu wat terughoudend in. Ik wil komend jaar op de Spelen staan, maar ik ga nergens van uit, nee."

Dan heb je het over niveau en trainen, maar dan is het ook nog de vraag of je je plaatst voor de Spelen. Er is nog één wereldbeker te gaan in Doha en je hebt nog één concurrent: de Japanner Hidetaka Miyachi. Schets de situatie eens.

"Er zijn zeven van de acht wereldbekers geweest en ik sta eerste. Er is nog één wereldbeker en die wordt waarschijnlijk ingehaald. Die laatste wereldbeker zou aanvankelijk afgelopen maart zijn. Mijn enige concurrent is Miyachi. Die zou niet naar Doha, maar de situatie is compleet veranderd. Dus ik houd er sterk rekening mee dat hij wel naar die laatste wereldbeker wordt gestuurd om dat laatste ticket te bemachtigen."

Waarom houd je er dan rekening mee dat hij nu wel naar die laatste wereldbeker wordt gestuurd? Want hij zou niet naar Doha gaan.

"De reden dat hij van de Japanse bond niet naar Doha mocht, was dat hij in Melbourne (de zesde wereldbeker, red.) niet een score van, volgens mij, 14,500 haalde. Dus waarom zouden ze volgend jaar niet weer zo'n limiet stellen? Hij is jong en wordt alleen maar beter qua niveau. Dan schat ik de kans hoog in dat hij heel goed op die wedstrijd in Doha zal staan."

