Bioloog Piersma: "Goed weidevogelbeheer zelfs niet gunstig genoeg voor grutto"

In de Skriezekrite Idzegea in Súdwest-Fryslân is er door boeren en weidevogelbeschermers van alles gedaan om het de grutto's naar de zin te maken. Zo is er lang en kort gras, wordt het maaien uitgesteld, zijn er bloemrijke weilanden en is het waterpeil hoog. Maar al deze maatregels zijn nog niet voldoende voor het voortbestaan van de vogels.

"Zelfs in gebieden waar mensen grote inzet leveren om grutto's te behouden, overleven te weinig kuikens. Ze worden opgegeten of kunnen domweg niet genoeg insecten vinden om groot te worden", zegt Piersma. "De gebieden zijn te klein en de grensoverschrijdende effecten van gangbare landbouw te groot."

Meer roofdieren

Volgens het onderzoek broeden er wel voldoende grutto's in het gebied, maar gaan er naast de kuikens ook veel volwassen grutto's dood. "Vooral na 2014, een jaar met heel veel veldmuizen en die hebben gezorgd voor meer roofdieren", aldus Piersma.

Maatregelen landbouw

De bioloog vindt dat het roer om moet in de landbouw. Hij pleit voor onder andere minder kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen. "Tot het zover is, moeten we inzetten op grootschalige gebieden waarin het beheer volledig is afgestemd op weidevogels, om van daaruit de rest van het land te heroveren voordat we alle grutto's kwijt zijn."