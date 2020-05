'Drijf-langs BBQ' voor bootjevaarders bij Akkrum

"Je hebt heel veel drive-ins en rij-langs, maar er waren nog geen vaar-langs. Toen dachten we hoe kunnen we nou laten zien dat we er nog zijn, want we mogen geen vergaderingen doen, we mogen geen gasten aan boord hebben. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we een beetje in de picture blijven? Toen hebben we dit bedacht. Een ludiek idee om te laten zien dat je op anderhalve meter best wel veel kan doen", zegt Susan Janssen van De Vooruitgang.

Menukaart aan een hengel

De bootjevaarders die langskomen krijgen met een hengel een menukaart. "We hebben geen uitgebreide menukaart. We hebben een soepje, een broodje, een salade en een borrelplank", seit Janssen. "Dan doe je je bestelling en dan vaar je nog even een stukje om onze boot heen. Dan ga ik naar je zwaaien als het klaar is en dan kun je het vanuit het gangboord pakken. Betalen doen we via een Tikkie of via de klomp."

Of het een succes wordt is nog afwachten, maar de eerste bestelling is in elk geval al binnen. "En het is gelijk een grote", aldus Janssen.