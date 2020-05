Locatiemanager azc Sneek: "De bewoners nemen de quarantaine erg serieus"

Er wonen zo'n 550 mensen in het azc. Daarvan waren er tot nu toe zo'n 100 mensen getest. De verwachting is dat het aantal besmettingen dus nog zal oplopen.

Het nieuws kwam vrijdag natuurlijk als een grote schok voor de bewoners van het azc. "Het begin van de avond was wat spannend. Voor de mensen was het groot nieuws. Ze moesten even hun weg vinden om er mee om te gaan. Een aantal bewoners was onrustig, een aantal mensen was verdrietig. Er zit toch wat spanning, maar mate de avond vorderde hebben we gezien dat het steeds rustiger werd. Eigenlijk is de nacht daarna ook heel goed verlopen", zegt Schonewille.

Taalbarrière

Door de grote verscheidenheid aan nationaliteiten is communicatie met de bewoners niet altijd makkelijk. "Maar er zijn natuurlijk veel bewoners die ook een woordje Engels spreken, sommige spreken Frans. Die vertalen dan ook weer voor de andere bewoners. En natuurlijk het fysieke afsluiten van het hek maakt al duidelijk hoe we erbij zitten met elkaar", aldus de lokaasjemanager.

De mensen nemen de quarantaine volgens Schonewille erg serieus. "Veel reacties van bewoners waren gisteren dat ze het met z'n allen moeten doen, voor elkaar. 'We moeten nu voorzichtig zijn, ook voor de mensen om ons heen.' Daarmee bedoelen ze de wijk. Dat vond ik een hele mooie reactie van de mensen", zegt Schonewille.

Verschillende scenario's

Wat er zal gebeuren als de uitslagen van de testen binnen zijn is nog niet bekend. "Dat is geheel afhankelijk van wat we voor cijfers terugkrijgen. Daar zullen we toch echt even op moeten wachten. Tegelijkertijd denken de deskundigen en de GGD daar al over na. Die zijn bezig met verschillende scenario's. Daar durf ik nu nog niets over te zeggen", aldus Schonewille.