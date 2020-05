Danny Noppert komt één leg tekort voor tweede fase PDC Home Tour

In zijn eerste wedstrijd was Noppert met 5-4 te sterk voor de Engelsman James Wilson, de nummer 39 van de wereld. De inwoner van Joure verloor zijn tweede wedstrijd echter van de Engelsman Ian White, de nummer tien van de wereld.

Favoriet White verslikte zich later op de avond echter in de Spanjaard Jesús Noguera (nr. 130) met 5-3. Hierdoor had Noppert in zijn laatste wedstrijd aan een 5-0 of 5-1 overwinning tegen diezelfde Noguera genoeg om zich te plaatsen voor de tweede fase. Dit lukte alleen niet. Noppert kwam nog wel 3-1 voor, maar toen kon Noguera hem breken tot 3-2. De overwinning ging uiteindelijk wel met 5-2 naar Noppert.