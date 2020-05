Hoe is het als mbo-student om je stage kwijt te raken door corona?

"Ik liep al stage bij Post-Plaza sinds november en dat zou tot midden, eind juni duren. Ik werkte daar in de keuken", vertelt Brett. "Ik hoorde aan het begin van de coronacrisis dat stage en school niet doorgingen. Van de stage vind ik het erg jammer omdat ik het naar m'n zin heb op stage en ik veel dingen leer. Wat het betekent voor mij dat het niet meer doorgaat, is dat ik technieken die ik leerde en opdrachten die ik op mijn stage deed niet meer kan doen en daar dus door achter loop."

Door naar het volgende jaar?

Ook weet hij nog niet hoe het verder met school komt en of hij wel door mag gaan naar het volgende jaar. Tot nu toe lijkt alle aandacht uit te gaan naar de mensen die moeten afstuderen. "Je ziet dat er veel aandacht wordt geschonken aan de stages voor het examenjaar. Ik weet nog vrij weinig over wat er met onze stage gaat gebeuren en over hoe het met school gaat komen. Over wat ze gaan doen met de overgang bijvoorbeeld", zegt hij.

Onzekerheid

Het ergste vindt Brett de onzekerheid. "Je weet eigenlijk niet wanneer er iets duidelijk wordt, dus het kan nog heel lang duren voor je echt zekerheid hebt. Dat is echt wel een nadeel." Toch denkt hij niet dat dit de genadeklap voor de horeca is. "Ik zie zeker wel toekomst voor de horeca, alleen is het afwachten wanneer wat van start kan gaan in deze tijd. We gaan het meemaken. Ik maak me wel zorgen over de kleine horecabedrijven, omdat zij nog opstarten. Een groot bedrijf heeft vaak ook meer geld."

Gelukkig is Brett niet alleen bezig in de horeca, maar is hij ook keeper bij Cambuur. "Ik denk zeker dat ik ook een toekomst bij Cambuur heb."