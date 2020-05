Metamorfose voor hoogste duin van het Wad: "Straks kun je de vuurtoren aanraken"

Er zijn nieuwe bankjes geplaatst, sommige toegangspaden hebben of krijgen houten trappen, oude paden zijn teruggegeven aan de natuur en nieuwe zijn aangelegd. Er komen ook nieuwe hekken. Het oppervlakte waar mensen kunnen komen, is hetzelfde gebleven. Boswachter Bertwin Bergman van Staatsbosbeheer: "Het is gewoon beter ingericht, waardoor mensen er op een goede manier van kunnen genieten. Het beeld past ook beter bij het duin en deze omgeving."

Vuurtoren

En je kunt straks ook echt bij de vuurtoren komen, aldus Bergman. "Volgens mij kan je op zo'n beetje elk eiland bij de vuurtoren komen en zelfs aanraken. Op Vlieland staat daar deels een hek omheen. Dat gaat veranderen aan de voorzijde van de vuurtoren, waar de deuren zitten. Daar wordt een pleintje gemaakt en er komen trappen naartoe, zodat je ook echt voor de vuurtoren kan staan."

Aan wat je daar ziet, is niet zoveel veranderd. Al is er wel een aantal bomen verwijderd. Dat is beter voor de duinnatuur en het uitzicht. Over enkele weken moet de werkzaamheden klaar zijn.