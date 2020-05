VIDEO: Jonge Cambuurfans kijken naar kort geding

In de rechtbank van Utrecht stond vrijdagochtend het kort geding van voetbalclubs SC Cambuur en De Graafschap tegen voetbalbond KNVB op het programma. Een rechtszaak die thuis, via een livestream, te zien was. Dat werd door veel Cambuursupporters gedaan. Ook de 11-jarige Lars en zijn 13-jarige zus Brigitte keken op de laptop mee, in de hoop dat Cambuur toch nog promoveert.

Het Jeugdjournaal keek vrijdagochtend bij Lars en Brigitte mee naar de rechtszaak: