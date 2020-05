Coronaproof-speurtocht voor kinderen in Drachten

Bij de bakker krijgen de kinderen en hun ouders een tasje met daarin wat lekkers en de opdrachten. Zo moeten ze op hertenjacht. In tien etalages hangt een afbeelding van een hert, die ze moeten vinden. De plaatjes zijn van buiten af te zien, zodat ze de winkels niet in hoeven. Er is ook een foto-opdracht.

Op speurtochtdrachten.nl is te zien of er nog tasjes met opdrachten beschikbaar zijn. Aan het eind van de speurtocht krijgen de kinderen een 'goodiebag' met presentjes van lokale ondernemers.