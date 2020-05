Boerenorganisatie LTO stapt uit Landbouw Collectief

Binnen het collectief, dat uit dertien landbouworganisaties bestaat, kwam de LTO meerdere keren in botsing met Farmers Defence Force (verdedigingsfront voor boeren) dat een veel hardere opstelling kiest in de stikstofgesprekken.

"Wel willen we blijven samenwerken met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier", zo staat in de brief, die in bezit is van Boerderij.

Teveel discussie

Volgens de LTO zijn de resultaten van de gemeenschappelijke lobby niet wat de organisatie gehoopt had. Er is teveel discussie binnen het collectief geweest om op dezelfde manier door te gaan. Wat de organisatie betreft gaan de dertien partijen verder met een lossere en meer informele samenwerking.

"Het gaat niet werken om de diversiteit aan organisaties in één keurslijf te persen. Wij zijn ervan overtuigd dat in een dergelijke samenwerking iedere organisatie optimaal zijn eigen rol kan vervullen binnen de agrarische belangenbehartiging", zo valt in de brief te lezen.