Videodagboek uit het MCL: "Ik moest in de auto een traantje laten"

Aly de Vries wurket sûnt fiif jier op de spoedeaskjende help as ferpleechkundige en no yn de coronatiden sit sy ek yn it krisisteam. It is foar har in spannende tiid, dy’t somtiiden ek surrealistysk wêze kin. Se fynt it in ûnbestimd gefoel, wat stiet harren te wachtsjen?