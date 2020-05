Meeste bewoners azc Sneek hebben milde klachten: "Grip op de uitbraak"

Een tijdje geleden werd iemand van de bewoners van het azc in Sneek positief getest op het coronavirus. Toen GGD Fryslân meer mensen testte, bleek dat veel meer mensen besmet waren. Er zijn in totaal honderd mensen getest; van hen waren er dus 22 positief.

Preventieve quarantaine

"Het azc in Sneek gaat daarom 72 uur preventief in quarantaine", zegt Schonewille. "In samenspraak met de GGD, de Veiligheidsregio en de gemeente is besloten tot de preventieve quarantaine, om een goed beeld te krijgen van de situatie."

Dat betekent dat de bewoners drie dagen lang binnen moeten blijven. Iedereen zal getest worden, ook het personeel. Die mogen wel naar binnen en buiten. "Dat wordt wel een uitdaging", volgens de locatiemanager, "vooral voor de bewoners".

"Grip op de uitbraak"

Alleen op deze manier kan de uitbraak onder controle gehouden worden, zegt ook directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Met deze maatregel denken wij grip te hebben op deze uitbraak. Deze drie dagen zijn genoeg om ons de ruimte te geven om iedereen te testen. Waarschijnlijk zijn nog veel meer mensen besmet met het virus."

Burgemeester Jannewietske de Vries is vooral blij dat er zo snel gehandeld is door het COA, GGD Fryslân en de Veiligheidsregio. "Het is ook goed dat de GGD het nieuwe testbeleid meteen heeft ingevoerd."

Wel realiseert ze zich dat er veel gevraagd wordt van de bewoners. "Zij moeten binnen blijven, en dat is natuurlijk lastig. Wij vragen veel van hen, maar ik denk wel dat het moet."