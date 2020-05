Corona-uitbraak in azc Sneek: 22 mensen besmet

Er zijn in totaal honderd mensen getest; van hen zijn 22 mensen besmet. Er wonen in totaal meer dan vijfhonderd mensen in het azc. De GGD denkt dat nog meer mensen ziek zijn.

Zoveel mogelijk afgesloten

Het terrein wordt nu zoveel mogelijk afgesloten; het azc gaat 72 uren lang in quarantaine. De besmettingen zijn vastgesteld bij de bewoners van het asielzoekerscentrum, niet bij het personeel. Volgens de GGD laat het personeel zich ook minder testen.

Van de zieke bewoners hoeft niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis. Besmette bewoners moeten op hun eigen kamer blijven. Het gebouw leent zich niet voor een aparte afgesloten afdeling. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wonen er geen ouderen in het azc die horen in de kwetsbare groep.