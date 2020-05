PODCAST: 'De houtsnijer fan Boalsert'

Aflevering 16: De houtsnijer fan Boalsert

De Grote Martinikerk van Bolsward moest bij de bouw in de 15e eeuw prachtig houtsnijwerk krijgen, vond het kerkbestuur. Er woonde een goede houtsnijder in Bolsward: Rommert. Rommert kreeg de opdracht en ging aan de slag. Hij schetste en tekende maar het wilde niet lukken. Hij kreeg niet de goede inspiratie. Op een dag stond er opeens een vreemdeling bij hem in de werkplaats. De vreemdeling overhandigde hem prachtige tekenen met versieringen voor houtsnijwerk. Hij moest er wel wat voor geven: alles wat hij in het komende jaar zou krijgen, moest hij afstaan aan de vreemdeling. Rommert had er geen moeite mee om daar ja op te zeggen, want hij verwachtte niet dat iets kostbaars de komende tijd zou komen. Totdat zijn vrouw Hinke hem vertelt dat ze in verwachting is...