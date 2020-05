4 op de 10 sportverenigingen bang voor verlies van leden en vrijwilligers door coronacrisis

Als de crisis langer aanhoudt, dus als verenigingen tot ver na de zomer dicht moeten blijven, denkt 40 procent dat ze door het verlies aan inkomsten het niet langer vol kunnen houden en zullen verdwijnen. Sport Fryslân vindt de cijfers herkenbaar. Directeur Anne Jochum de Vries is bang dat het consequenties heeft voor dorpen: "Als een vereniging in een dorp het hoofd niet boven water kan houden, heeft dat meteen consequenties voor ook de leefbaarheid. We roepen mensen dan ook op om vooral niet het lidmaatschap op te zeggen. Want als een vereniging omvalt is er niet meteen weer een."

Impact nog niet te overzien

De verenigingen geven in het onderzoek aan de volledige impact van de crisis nog niet te kunnen overzien. Al verwachten ze als de sluiting tot 1 juli duurt 28 procent van de inkomsten te verliezen. De inkomsten van verenigingen zijn bijna opgedroogd. Bij grote clubs levert de kantine 30 procent van het budget op, de sponsoren en contributie ook. Maar sponsorcontracten staan onder druk en de kantines zijn dicht. Een fonds van de overheid moet de verenigingen helpen om te overleven, maar dat is volgens De Vries niet genoeg: "Er zitten veel voorwaarden aan dat fonds. Een groot deel gaat naar verenigingen met een eigen locatie en gebouw, de rest naar gemeentes. Die kunnen daarvan de huur van de sportverenigingen kwijtschelden. Maar dan ben je er nog lang niet.

Sport Fryslân denkt er dan ook over om bij de provincie aan te dringen op een eigen fonds. Dat moet het rijke verenigingsleven in stand houden, aldus De Vries. "Het gaat ons dan juist om de inkomsten die verenigingen nu missen. De omzet uit de kantine en de sponsoren. Daar willen we kijken of de provincie misschien wat kan doen."

Het onderzoek van het Mulier Instituut sluit positief af. Twee derde van de verenigingen denkt dat ze vertrouwen hebben in de toekomst en zelfs de crisis te boven kunnen komen.