Vrijdagsmarkt over vakantie: "Dat wordt 'm nu eerst even niet"

Van de Moessel tot een reis naar Marrakesh: ook op de Leeuwarder vrijdagsmarkt hadden de bezoekers al avontuurlijke vakantieplannen gemaakt. "Ik zou op een echte 50-plus vakantie naar de Moessel", zegt één van de bezoekers lachend. Dat wordt 'm nu eerst even niet. "Maar onze tuin is groot genoeg, dus wij vermaken ons wel."

Repatriëringsvlucht

Sommige mensen hebben al een heel avontuur achter de rus, zoals het stel dat aan het begin van de coronacrisis nog in Portugal overwinterde, net als ieder jaar. "Toen we terug wilden kon het niet meer. Uiteindelijk zijn we via buitenlandse zaken met een repatriëringsvlucht teruggekomen", zegt een bezoeker van de vrijdagmarkt. Blijft hij eerst in eigen land, ook nadat de coronacrisis voorbij is? Daar zullen hij en z'n vrouw net wat meer dan anders over nadenken.

Zo vaak hoef je ook helemaal niet op vakantie, vinden sommige bezoekers. Maar één van hen denkt dat het toerisme straks weer helemaal op gang komt. "Ik denk dat wanneer straks iedereen is ingeënt - als ze dat willen, tenminste -, dat we dan weer gaan. Dat is mens eigen."

Waddeneilanden

Eerst nog maar even thuis de tijd uitzitten, of op zijn hoogst ergens anders in Nederland. Thuis in een bootje op het water, of vakantie vieren op de Waddeneilanden: wilder wordt het voorlopig niet "Het geld wordt nu besteed in Nederland", zegt één van de bezoekers.