Deel van de leraren wil niet voor de klas: ze horen bij de risicogroep

"Als je naar het totaal aantal meesters en juffen in Fryslân kijkt, klinkt het best als heel veel," geeft verslaggever Wytse Vellinga aan, specialist onderwijs bij Omrop Fryslân. "Maar als je het op schoolniveau bekijkt, dan gaat het per school vaak om één of twee leraren."

Ook op landelijk niveau is onderzocht wat het verzuim is. Volgens onderzoeksbureau Duo zal de komende tijd zeven procent niet voor de klas staan. Landelijk gaat het dan om een paar duizend leraren. "Uiteindelijk vind ik het niet erg veel," zegt Vellinga. "Voor de meeste scholen is dat op te vangen."

Risicogroep

De meeste leerkrachten staan dan wel niet voor de klas, ze zullen wel ander werk voor de school oppakken. Het personeel dat contact met de kinderen zal mijden, doet dat omdat ze thuis familieleden hebben die in de risico zitten. Andere leerkrachten zitten zelf in de risicogroep.

Maar de meeste leerkrachten in de risicogroep gaan vaak nog wel aan de slag. Eén van hen is kleuterjuf Gerry Dijkstra van de Plataanschool in Leeuwarden. "Ik ben wat ouder, maar zo voel ik het zelf niet, dus ik houd er rekening mee," zegt Dijkstra. "Maar aan de andere kant denk ik: als ik het niet probeer en er gebeurt niets, dan mis je ook weer wat, want het werk is gewoon veel te leuk om te doen."

Pinksterweekend

De meeste schoolkoepels in Fryslân zeggen dat ze het verzuim goed kunnen opvangen. Wat voordelig is, is dat de meeste schoolkinderen vaak om de dag naar school gaan. Daardoor kunnen de koepels het werk beter verdelen. Maar gaan de scholen na het Pinksterweekend niet volledig beginnen, dan zal de uitval wel problematischer worden, denkt Vellinga.