Cambuur-directeur optimistisch na kort geding: "Ik heb er een goed gevoel bij"

"De rechter heeft beide partijen en dus ook ons uitgebreid de mogelijkheid gegeven om antwoord te geven en om een pleidooi te houden. Dat was ook ons belang, want wij vinden dat er een hoop scheelde aan de besluitvorming. Dat hebben we kunnen vertellen en daar heb ik een goed gevoel bij", zegt De Graaf.

Ook de advocaat van Cambuur, Dolf Segaar, kijkt terug op een goede zaak. "De rechter nam de tijd. We hebben echt lang binnen kunnen zitten en onze standpunten over en weer duidelijk kunnen maken. Het is een goede discussie geweest. Dus het proces zoals dat hier verlopen is, ben ik tevreden over", aldus Segaar.

Advocaat Dolf Segaar over het kort geding: