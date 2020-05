Sporter van de Week: Paula Boonstra

Paula Boonstra is thuis, bij haar ouders in Gytsjerk. Zoals zoveel topsporters op dit moment niet bij hun club of trainingslocatie zijn. Boonstra volleybalde de laatste twee jaar in Beveren. Met de club Asterix Avo Volleybal werd ze vorig jaar kampioen. Dit jaar stonden ze weer eerste. De play-offs om de nationale titel zouden bijna beginnen. Toen kwam er ineens een einde aan het seizoen.

"Ik heb niet eens echt afscheid kunnen nemen. Dat is best raar, want ik heb nu ook een andere club. Het is wel echt vervelend dat je zo ver bent gekomen tijdens het seizoen en het dan niet af kunt maken." Ze pakte meteen na de beslissing dat het seizoen niet uitgespeeld zou worden haar spullen en ging terug naar Nederland. "Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, want in België mag je echt helemaal niks." Ze woonde in de studentenstad Leuven. "Veel speelsters studeren daar." Ze trainden daar ook, maar een uur verderop speelden ze hun wedstrijden in Beveren.

Succesvolle jaren in België

Boonstra werd vorig jaar kampioen en ook dit jaar zag het er goed uit. "We speelden Europees ook goed. Ik ben blij dat ik de stap naar de Belgische competitie gemaakt heb." Het niveau in België is net even wat hoger dan in Nederland, waar ze bij VC Sneek speelde. "Het is hier allemaal net iets professioneler. We trainen hier meer. Vooral de topclubs zijn qua niveau wel een stapje hoger dan in Nederland. Ik was wel benieuwd of ik dit niveau aan kon." Dat lukte, want na twee jaar gaat ze nu weer een stap hoger.